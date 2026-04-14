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martedì 14 Aprile 2026
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Corciano in Movimento fa tappa a Capocavallo: una passeggiata aperta a tutti nella natura

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Prima Pagina - AdnKronos

Torna nel fine settimana l’appuntamento con “Corciano in Movimento”, l’iniziativa promossa dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. Dopo la tappa di Castelvieto, il prossimo protagonista sarà Capocavallo.

L’evento è in programma domenica 19 aprile con ritrovo fissato alle 9.45 nel piazzale dell’Aper 90. Il percorso è di circa cinque chilometri e non richiede una preparazione fisica particolare: agli interessati è consigliato soltanto un abbigliamento comodo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “SporT al Centro”, un programma di eventi e attività sportive pensato per promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, valorizzando al tempo stesso il turismo sportivo. Lo sport viene declinato come strumento di dialogo e collaborazione tra comunità, in una formula promossa in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

Le tappe di “Corciano in Movimento” rappresentano un appuntamento ricorrente nell’agenda dell’amministrazione comunale. Il format punta a far scoprire le frazioni del territorio attraverso il cammino, unendo la valorizzazione del paesaggio locale alla promozione di stili di vita attivi e accessibili a tutti.

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