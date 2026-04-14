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martedì 14 Aprile 2026
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Alcaraz, problema al braccio a Barcellona: rischio ritiro?

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(Adnkronos) –
Infortunio per Carlos Alcaraz a Barcellona? Oggi, martedì 14 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il finlandese Virtanen nel primo turno dell’Atp 500 spagnolo, imponendosi in due set 6-4, 6-2 in una partita condizionata dal medical time out chiamato dal numero 2 del mondo. 

Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l’interruzione e l’intervento del fisioterapista. Il problema fisico sembra essere al braccio destro, e al polso in particolare, ma dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale. 

“Sono dei fastidi al braccio che ci stanno con il poco tempo che ho avuto prima di allenarmi qui e poi giocare”, ha detto Alcaraz dopo la partita, “li sento quando faccio movimenti insoliti. Ѐ un problema che ho già avuto in passato e credo non sia nulla di grave. Ancora non so quale sia il piano, ho parlato con il mio team e gli ho raccontato le mie sensazioni. Spero di stare meglio per giovedì”. 

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