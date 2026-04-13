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lunedì 13 Aprile 2026
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Vino, Mazzi: “Modello Napa Valley in Italia”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Gli imprenditori ieri mi hanno parlato di Napa Valley. Io dico loro: insegnatemi questo modello, venite al ministero a trovarmi, insegnatemi questo modello e io, per quanto possibile, cercherò di applicarlo in Italia”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi intervenendo al talk in apertura della 58esima edizione di Vinitaly, ribadendo che “intendo puntare sull’enoturismo” che “oggi vale 3 miliardi di euro ma è in continua crescita”. 

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