Scuola, risorse raddoppiate a Corciano: al via il piano Tempo Integrato

Un investimento senza precedenti per la scuola, la genitorialità e l’inclusione. La Giunta comunale di Corciano ha approvato il nuovo piano per il Tempo Integrato 2026-2029, mettendo in campo risorse mai viste prima per garantire il diritto allo studio su tutto il territorio e sostenere le famiglie nei prossimi anni.

La misura approvata non è una semplice proroga dei servizi esistenti, ma un potenziamento strutturale. Il valore globale stimato per l’intero periodo quadriennale raggiunge 1.066.333,00 euro, con un aumento delle risorse annuali che passa da 145.000 a 355.000 euro. A spiegare la portata della svolta è il vicesindaco Sara Motti: «Abbiamo fatto una scelta politica chiara: rispondere concretamente all’esigenza delle famiglie. Con questo nuovo appalto, le risorse sono state drasticamente aumentate da 145.000 euro a 355.000 euro annuali, rispetto al passato per garantire qualità e capillarità».

La novità più attesa riguarda l’ampliamento territoriale del servizio. Oltre alla conferma dei plessi già coperti, due nuove realtà entrano a pieno regime nell’offerta formativa pomeridiana: le Scuole dell’Infanzia di Corciano e di Mantignana. «È con orgoglio che annunciamo l’inserimento a pieno regime di due nuove Scuole dell’Infanzia: Corciano e Mantignana – ha spiegato Motti –. Non si tratta solo di una riorganizzazione, ma di un ampliamento delle aperture per coprire tutto il nostro territorio».

Al centro del piano c’è anche l’eliminazione delle liste d’attesa, che in passato hanno impedito a molte famiglie di accedere al supporto pomeridiano. La scelta di potenziare l’appalto, ha sottolineato il vicesindaco, «nasce da un’analisi dei dati storici che ci hanno spinto a implementare il servizio. Il nostro obiettivo è che nessuna famiglia debba rinunciare al supporto pomeridiano per motivi di spazio o risorse».

Il piano 2026-2029 si inserisce in una visione più ampia di politica educativa locale, che punta a rendere Corciano un modello virtuoso di conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi.