A pochi giorni dall’uscita dell’album ‘Un posto dove andare’, il talentuoso artista incontra i fan martedì 14 aprile alle 18

(AVInews) – Corciano, 13 apr. – Sale l’attesa per lo showcase di Nicolò Filippucci al Quasar Village di Corciano: il vincitore del Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove proposte, sarà ospite del centro commerciale martedì 14 aprile alle 18, quando incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album ‘Un posto dove andare’, a pochi giorni dall’uscita. Per partecipare al firmacopie e avere la possibilità di incontrarlo, è necessario prenotarsi sull’app ufficiale del Quasar Village ed essere in possesso del nuovo album, acquistabile anche da Euronics e nel Mondadori Bookstore del centro commerciale.

Attesi centinaia di fan del talentuoso cantante nato a Castiglione del Lago e cresciuto a Corciano ‘in mezzo alle note’: la musica, infatti, ha sempre fatto parte della sua vita fin da bambino, tra lo studio della chitarra e le attività corali.

La notorietà nazionale è arrivata con la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nel 2024; Filippucci è, poi, cresciuto artisticamente e dopo il cammino a Sanremo Giovani è arrivato a calcare il palcoscenico del teatro Ariston nel 2026, partecipando al 76˚ Festival della canzone italiana con il brano ‘Laguna’. Archiviata la vittoria, Nicolò Filippucci sta girando l’Italia con il suo nuovo progetto discografico e tanti appuntamenti dal vivo, tra cui appunto la terza tappa dell’instore tour al centro commerciale Quasar Village di Corciano martedì 14 aprile.