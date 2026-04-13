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lunedì 13 Aprile 2026
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Harry e Meghan, tensioni con Netflix? La verità dopo le indiscrezioni

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato a un’elegante festa privata piena di star, organizzata dal ceo di Netflix . Il duca e la duchessa di Sussex sono stati fotografati alla serata glamour nella residenza di Montecito, in California, di Ted Sarandos e di sua moglie Nicole Avant, in occasione dell’evento ‘Beef Season 2 Montecito Tastemaker’. Ma la vera notizia non è la partecipazione del figlio di re Carlo e di sua moglie al party del facoltoso vicino di casa – a cui hanno partecipato numerose celebrità, tra cui le star della seconda stagione di ‘Beef’ Oscar Isaac, Carey Mulligan e Charles Melton, oltre a Katy Perry, Justin Trudeau, Orlando Bloom, l’attore di ‘The Bear’ Lionel Boyce e molti altri – ma il fatto che l’evento smentisce ogni voce sulla possibile rottura dei rapporti della coppia con il gigante dello streaming. Meghan e Harry sono stati visti sorridere e posare per le foto con Sarandos e la Avant. In uno scatto, Meghan e Avant si tengono per mano e in un altro le due donne si scambiano un caloroso abbraccio.  

La presenza del duca e della duchessa di Sussex all’evento di Netflix arriva dopo che Variety, il 17 marzo, aveva parlato di presunte tensioni tra la coppia e il colosso dello streaming, affermazioni che erano state smentite sia dai Sussex che da Netflix. In una lettera a Variety, l’avvocato della coppia, Michael J. Kump, ha contestato le affermazioni, dichiarando tra l’altro: “Meghan si scambia messaggi e parla regolarmente con il signor Sarandos, ed è stata a casa sua”. Anche Bela Bajaria, responsabile dei contenuti di Netflix, si è espressa in merito a queste affermazioni durante l’evento ‘Next on Netflix’ del 18 marzo, dicendo ai partecipanti: “Non credete a tutto ciò che leggete”. Dopo aver suggerito di “verificare un po’ i fatti”, la Bajaria ha affermato che l’azienda mantiene ancora un rapporto di lavoro con Meghan e Harry e ha progetti in corso con loro “in fase di sviluppo nel settore televisivo e cinematografico”, poiché “gli accordi vanno e vengono di continuo”. “Immagino che non ci sia nessuna storia succosa da raccontare”, ha aggiunto. 

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo su Variety , il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato che co-produrranno una serie incentrata sul polo per Netflix, tramite la loro società Archewell Productions. Secondo quanto riportato da Deadline , il progetto sarà ambientato nella “vivace città equestre” di Wellington, in Florida, e la trama “ruoterà attorno alle complesse dinamiche tra due squadre rivali e le famiglie che le guidano”. Si ritiene che lo show sia ispirato a progetto di Harry, ‘Polo’, una docuserie che ha debuttato su Netflix nel dicembre 2024, ottenendo però ascolti deludenti. L’anno scorso, Netflix ha annunciato che Meghan e Harry avevano esteso la loro collaborazione con la piattaforma di streaming tramite Archewell Productions con un accordo pluriennale che prevede il diritto di prelazione su progetti cinematografici e televisivi. Tra questi figurano anche ‘The Wedding Date’, adattamento del libro di Jasmine Guillory, e ‘Meet Me at the Lake’, adattamento del romanzo rosa di Carley Fortune. 

internazionale/royalfamilynews

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