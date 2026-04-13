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lunedì 13 Aprile 2026
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Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Nell’ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l’Hellas Verona 1-0. 

 

La sfida tra Fiorentina e Lazio è in programma oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli 

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri 

 

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

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