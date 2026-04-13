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lunedì 13 Aprile 2026
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Fabregas: “Allenare una Nazionale? Oggi sarebbe un po’ ‘noioso’ per me”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Allenare una Nazionale? Un giorno forse arriverà, però adesso sono troppo allenatore, io mi devo sentire tutti i giorni in campo, allenare i giovani, farli imparare, preparare le partite. Essere allenatore della Nazionale in questo momento per me è un po’ ‘noioso’. Quando sarò un po’ più vecchio… forse vedremo”. Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas a margine del premio Bearzot. 

“Champions? Non è per noi in questo momento”, ha spiegato Fabregas. “Futuro? Io sono convintissimo a Como, spero di rimanere al Como, quando inizia a pensare al domani le cose non vanno bene, sono molto attaccato a questo progetto e a questa città, non so cosa farò domani, va tanto veloce, che è impossibile pensare al futuro. Tranquillità assoluta, sono molto contento e spero che la gente di Como sia contenta con me e speriamo di stare insieme tanto tempo”. 

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