Emma Marrone, messaggio sulla prevenzione: “Non trascurate niente”. L’appello ai fan

(Adnkronos) –

Emma Marrone ha lanciato un potente messaggio sulla prevenzione attraverso i suoi canali social. La cantante – che nel 2009 ha affrontato la diagnosi di un tumore alle ovaie – ha raccontato con grande gioia di essersi sottoposta al consueto controllo annuale e che ha dato un esito positivo.

“Questa bella notizia mi ha dato ancora di più lo slancio per fare sempre meglio”, ha detto la cantante che sta preparando un tour in giro per l’Italia e due date speciali negli Ippodromi di Roma e Milano previsti per il prossimo settembre.

“Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente”, ha aggiunto la cantante lanciando un appello importantissimo ai suoi fan. “Anche se vi sentite bene, fate i controlli”, ha concluso a corredo di uno scatto che la ritrae in macchina con il sorriso stampato sulle labbra.

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