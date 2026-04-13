spot_img
lunedì 13 Aprile 2026
spot_img

Belve, gli ospiti della puntata di domani: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani, in onda domani martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.  

Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti che sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti.  

Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i ‘fuori onda’ degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico. Da quest’anno inoltre, vanno in onda anche i provini di ‘Belve’, con le interviste a persone comuni. 

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state le ospiti della prima puntata. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie