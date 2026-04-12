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domenica 12 Aprile 2026
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Ucraina-Russia, Kiev e Mosca si accusano: violata la tregua di Pasqua

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La tregua di Pasqua in Ucraina è durata poche ore prima di trasformarsi in un nuovo fronte di accuse incrociate. Secondo Kiev e Mosca, il cessate il fuoco sarebbe stato violato migliaia di volte lungo tutta la linea del fronte di oltre 1.200 km, riaccendendo la tensione nel conflitto. 

In particolare l’esercito ucraino ha accusato le forze russe di aver violato 2.299 volte la tregua. Alle 7 del mattino “erano state registrate 2.299 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 28 attacchi nemici, 479 bombardamenti di artiglieria, 747 attacchi con droni d’attacco (‘Lancet’, ‘Molniya’) e 1.045 attacchi con droni FPV”, ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino in un rapporto pubblicato su Facebook. “Non ci sono stati attacchi missilistici, attacchi con bombe guidate o attacchi con droni tipo Shahed”, ha aggiunto.  

Da parte sua, l’esercito russo ha accusato le forze ucraine di aver violato 1.971 volte il cessate il fuoco. “Sono state registrate complessivamente 1.971 violazioni del cessate il fuoco da parte di unità delle forze armate ucraine” tra le 16 dell’11 aprile e le 8 del 12 aprile, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa TASS. 

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