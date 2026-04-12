Sinner torna numero 1 del mondo, come cambia ranking dopo trionfo Montecarlo

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Jannik Sinner torna numero 1 nel ranking Atp. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi in due set 7-6 (5), 6-3 e conquistando il terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, che gli avevano permesso di completare uno storico Sunshine Double.

Il trionfo sul rivale spagnolo però assume un sapore diverso perché segna il sorpasso di Sinner proprio su Alcaraz al primo posto del ranking Atp, tornando sul trono dopo 66 settimane. Alcaraz arrivava infatti al torneo difendendo i 1000 punti conquistati grazie al trionfo dello scorso anno, mentre l’azzurro non aveva potuto giocare a causa della sospensione per il caso Clostebol.

Sinner si era già avvicinato al primato di Alcaraz dopo il Sunshine Double. Con la vittoria di Miami, seguita a quella di Indian Wells, il tennista azzurro era arrivato a quota 12.400 punti, a -1190 da Alcaraz, che era invece caduto al terzo turno contro Korda.

Sinner ha completato poi la sua rincorsa al numero grazie al trionfo di Montecarlo. Vincendo la finale del Principato infatti, nonostante la finale raggiunta da Alcaraz, l’azzurro ha raggiunto il primo posto del ranking Atp. L’altoatesino sale a 13.400 punti, Alcaraz ora insegue a 13.240: il murciano può riprendersi la vetta in tempi brevissimi, deve ‘solo’ vincere il torneo Atp di Barcellona, al via domani. Alcaraz è la prima testa di serie sulla terra rossa catalana.

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