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domenica 12 Aprile 2026
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Serie A, oggi Como-Inter – Diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri affrontano il Como – in diretta tv e streaming – nel posticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo nell’ultimo turno contro la Roma, mentre gli uomini di Fabregas sono reduci dal pareggio contro l’Udinese.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro mentre il Como sfiderà il Sassuolo in trasferta. 

 

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