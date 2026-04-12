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lunedì 13 Aprile 2026
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Rissa in Genoa-Sassuolo, Berardi ed Ellertsson espulsi: cos’è successo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Rissa furiosa in Genoa-Sassuolo. Oggi, domenica 12 aprile, Domenico Berardi e Mikael Ellertsson sono stati espulsi dopo essere venuti alle mani all’intervallo della sfida del Ferraris, valida per la 32esima giornata di Serie A. Tutto è nato sul finale di primo tempo, con il risultato fermo sull’1-0 per i padroni di casa. 

Berardi, dopo uno scontro di gioco, ha iniziato a discutere veementemente con Sabelli. La tensione tra i due è salita alle stelle tanto da richiedere l’intervento dei compagni. Il più ‘deciso’ tra loro è stato Ellertsson, che ha preso a brutto muso il capitano del Sassuolo, con la discussione che è sfociata in un vero e proprio caos. 

Nel tunnel degli spogliatoi infatti i due sono venuti alle mani, con i compagni che faticavano a dividerli. Il tutto sotto gli occhi dell’arbitro Rapuano, che li ha espulsi entrambi. 

 

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