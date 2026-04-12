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domenica 12 Aprile 2026
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Parma-Napoli, oggi Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Parma-Napoli, in campo oggi alle 18:  

Parma (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta. 

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte. 

Parma-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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