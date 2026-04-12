spot_img
domenica 12 Aprile 2026
spot_img

Bonaccorsi (Municipio I): “Sport e informazione sono strumenti chiave per la prevenzione”

adn-primapagina
11

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Noi cerchiamo sempre di essere accanto e supportare questo tipo di iniziative fondamentali per la prevenzione, perché sappiamo e vogliamo far sapere sempre di più che la prevenzione salva la vita e l’informazione salva la vita. Ringraziamo davvero il Policlinico Campus Bio-Medico che ci ha chiesto di essere partner in questa iniziativa.” Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma Capitale, intervenuta alla nona edizione di Bicinrosa, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, nel centro di Roma, dalle terme di Caracalla al Colosseo, passando lungo i Fori Imperiali. 

“Riteniamo davvero che attraverso lo sport e l’attività fisica, che sono elementi fondamentali della prevenzione, si riesca a raggiungere il maggior numero possibile di persone e, in questo caso, di donne”, ha aggiunto Bonaccorsi, sottolineando il valore di iniziative pubbliche capaci di unire partecipazione e informazione in contesti accessibili e condivisi. Sul fronte delle azioni concrete, la presidente del Municipio I ha evidenziato il lavoro svolto dalle istituzioni locali: “Abbiamo un sistema di politiche sociali molto attivo nel Municipio e nel Comune di Roma. Mi riferisco in particolare al territorio di Roma Centro, ma più in generale a tutta la città. Inoltre, c’è una grande collaborazione con il sistema sanitario regionale e con la Asl Roma 1, e lavoriamo in maniera integrata perché riteniamo che le istituzioni debbano operare insieme per essere sempre più vicine ai cittadini e alle cittadine”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie