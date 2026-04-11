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sabato 11 Aprile 2026
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Stefano Corti, la separazione da Bianca Atzei: “Periodo difficile, il dolore è ancora vivo”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il dolore non è ancora passato”. Stefano Corti, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della separazione da Bianca Atzei.  

Il conduttore televisivo e inviato de ‘Le Iene’ ha raccontato di star attraversando un periodo complesso, fatto di alti e bassi: “Sono passati ancora pochi mesi dalla nostra separazione ma il tempo guarisce tutte le ferite”. Secondo quanto aveva rivelato Bianca Atzei, sempre ospite a Verissimo, i due avevano deciso di intraprendere strade diverse lo scorso settembre.  

La guarigione, però, non è un percorso lineare: “Non è ancora passato il dolore. Soprattutto quando ci sono bambini in mezzo, il dispiacere è immenso”, ha aggiunto Corti, papà di Noa Alexander, nato dall’amore con Atzei nel 2023. “La nostra sarà una famiglia allargata e sarà bellissimo così”, ha concluso. 

Corti ha provato a spiegare i motivi che hanno portato alla separazione della coppia: “Il tempo ha fatto venir fuori il carattere vero, non siamo stati in grado di adattarci ai caratteri dell’altro. Probabilmente non ho lavorato abbastanza, la felicità di coppia è un lavoro costante”. Il suo più grande dispiacere rimane per il figlio: “Mi spiace tanto per l’idea che ho di famiglia, per Noa che oggi capisce la situazione, non è facile”. 

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