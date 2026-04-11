Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista

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Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo — già sospeso dal servizio — è “ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso”, come viene spiegato in una nota del Comando provinciale carabinieri di Forlì-Cesena.

Il provvedimento di’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura di Forlì, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri. Le verifiche degli investigatori si concentrano su diversi casi clinici e sulle modalità di intervento e trasporto sanitario effettuate dall’indagato. Luca Spada era già al centro dell’inchiesta da tempo e, secondo quanto emerso, avrebbe sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente nelle precedenti fasi del procedimento.

I carabinieri fanno sapere che i dettagli dell’attività verranno forniti durante una conferenza stampa convocata per lunedì 13 aprile, alle 10.30, al Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica

Sui social si definisce ‘Produttore e conservatore della tradizione romagnola, dipendente della Croce Rossa Italiana e babbo’. Luca Spada, per tutti nel forlivese semplicemente ‘Spadino’, autista di ambulanza, ma anche impegnato nella protezione civile, ha aperto una piadineria nel suo comune: “Mi propongo di sognare in grande anche per Meldola – scriveva sui social a maggio di due anni fa in occasione della campagna elettorale per un candidato sindaco – guardando al futuro del commercio locale, nel quale ho sempre creduto. Convinzione che mi ha portato a impegnarmi in prima persona, dedicandomi in particolare al volontariato, sempre alla ricerca di opportunità di crescita e di servizio alla mia comunità”.

Proprio nelle vesti di volontario, aveva raccontato sui social il proprio contributo offerto in occasione dell’alluvione in Emilia-Romagna, nel 2023. “È un anno da quel dannato 16 maggio. Smontato da notte di ambulanza, vedendo la situazione delle piogge incessanti mi metto il mio bel giubbotto della protezione civile”. Nel post, l’impresa per soccorrere “una donna sola con difficoltà a deambulare”, insieme agli altri volontari. “Momenti indelebili, adrenalina, squadra e coraggio! Oggi – scriveva in tempi non sospetti – sono fiero di quello che sono e di quello che ho fatto”.

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