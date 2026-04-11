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sabato 11 Aprile 2026
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Montecarlo, oggi semifinale Sinner-Zverev – Il match in diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo in semifinale a Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si gioca alle 13:30. 

Dove vedere Sinner-Zverev? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domani, domenica 12 aprile.  

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