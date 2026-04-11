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domenica 12 Aprile 2026
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Milano, madre e figlia trovate morte in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani 118 a Sesto San Giovanni.  

L’allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini preoccupati per i forti odori che provenivano dall’abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso degli esami autoptici disposti dalla magistratura. 

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