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sabato 11 Aprile 2026
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Iran-Usa, oggi i colloqui a Islamabad. Teheran: “Piena disponibilità, ma non ci fidiamo” – Diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Giornata cruciale oggi, sabato 11 aprile, per la guerra tra Usa e Iran. Whashington e Teheran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per tentare di stabilizzare la fragile tregua e trasformarla in un accordo di pace più duraturo. Sul tavolo il futuro del programma nucleare iraniano, la presenza militare americana in Medio Oriente e il controllo dello Stretto di Hormuz. 

I colloqui sono stati posticipati di alcune ore rispetto all’orario inizialmente previsto, riferisce l’agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, secondo cui le delegazioni dei due Paesi incontreranno separatamente il premier pakistano Shehbaz Sharif prima dell’avvio formale dei negoziati.  

“Se la parte americana sarà pronta a un vero accordo e a riconoscere i diritti della nazione iraniana, troverà anche da parte nostra disponibilità a raggiungere un’intesa”, ha detto il capo della squadra negoziale, Mohammed Bagher Ghalibaf, aggiungendo tuttavia che “purtroppo, la nostra esperienza nei negoziati con gli americani è sempre stata accompagnata da fallimenti e violazioni degli impegni”. 

 

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