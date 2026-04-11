Iran-Usa, dal mite Araghchi al radicale Ghalibaf: chi sarà al tavolo con Vance a Islamabad

(Adnkronos) – Dopo quasi un mese e mezzo di guerra, è il giorno dei colloqui tra Iran e Usa a Islamabad nel tentativo di trasformare la fragile tregua di due settimane annunciata dal presidente americano Donald Trump in una pace duratura. Tregua annunciata dopo una notte di intenso lavoro diplomatico, guidato proprio dal Pakistan, che è riuscito a trasformare la minaccia del tycoon di “annientantare un’intera civilità” in quella che sempre Trump ha definito “una buona base su cui negoziare”. Per il Pakistan, al tavolo dei negoziati ci saranno il primo ministro Shehbaz Sharif, il ministro degli Esteri Ishaq Dar e il capo di Stato Maggiore Asim Munir.

A capo della delegazione americana, il vice presidente JD Vance. Della delegazione Usa fanno parte anche Steve Witkoff, Jared Kushner e il capo del Cencom Brad Cooper. Il ”mite” ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il ”radicale” presidente del Parlamento di Teheran Mohammad-Bagher Ghalibaf, alla guida di quella iraniana di cui fanno parte anche il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Mohammad Bagher Zolghadr e il vice ministro degli Esteri Majid Takht-Ravanchi. Sono loro i massimi funzionari che si prevede si incontreranno nella giornata di oggi.

Saldamente allineato con il presidente, Vance all’inizio della guerra contro l’Iran si era mantenuto distante dall’operazione ‘Epic Fury’. ”Ma distanza non significa disimpegno”, sintetizza il sito pakistano di Dawn notando che negli ultimi giorni Vance è emerso come figura centrale negli sforzi di mediazione. Sempre Dawn nota che Vance ha subito ”una trasformazione radicale” da quando, nel 2016, criticava Trump, che ora invece affianca nelle decisioni sul ruolo degli Stati Uniti all’estero.

E’ stato proprio Vance a dire ai mediatori pakistani che Trump era aperto a una tregua. Secondo al Jazeera, il feldmaresciallo Munir è stato in contatto con Vance dalla fine di marzo e per due volte il vice presidente americano era pronto a recarsi a Islamabad per colloqui con le controparti iraniane, ma entrambe le visite sono state annullate dopo che Teheran ha chiesto più tempo. In ogni caso l’Iran sembra considerare Vance un interlocutore più credibile rispetto ad altri alti funzionari Usa. Secondo il Telegraph, l’Iran si è rifiutato di dialogare con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che ancora il giorno prima dell’inizio della guerra il 28 febbraio negoziavano con Teheran. “Vance è il preferito”, ha detto una fonte del Golfo.

Della delegazione americana fanno comunque parte anche Witkoff e Kushner, come ha confermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. ”Figura diplomatica centrale”. Witkoff viene considerato tra i più influenti nei negoziati prima e durante il conflitto. E’ stato proprio l’alleato di lunga data di Trump a segnalare a fine marzo una possibile svolta, annunciando che gli Usa avevano presentato all’Iran un piano in 15 punti per avviare i colloqui. Sempre lui ha confermato il ruolo del Pakistan come mediatore e ha continuato a lavorare con alti funzionari statunitensi per preparare i colloqui diretti. Ma in Iran Witkoff non gode di grande popolarità come negoziatore. Teheran ha infatti espresso forti riserve riguardo a Witkoff e a Kushner dicendo di non fidarsi di loro e di non volerli coinvolti nei futuri negoziati, come riportato da Middle East Monitor.

Il genero di Trump, Kushner, è diventato inviato di pace di alto livello dalla scorsa estate, quando ha contribuito a mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Kushner ha anche partecipato ai negoziati tra Russia e Ucraina e in quelli con l’Iran sul suo programma nucleare.

Citando una fonte diplomatica, il Middle East Monitor afferma che l’Iran considera i due inviati interlocutori inaffidabili, descrivendo i precedenti incontri con loro come “non costruttivi” e dicendo di preferire canali alternativi per un futuro processo diplomatico. All’inizio di marzo l’Iran aveva accusato Witkoff e Kushner di “tradimento”.

Da parte iraniana, invece, la delegazione è guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Che, dal 2013 al 2021, è stato anche capo negoziatore iraniano sul nucleare. Rampollo di una famiglia di commercianti del bazar di Isfahan, si è unito alla Rivoluzione islamica iraniana del 1979 e ha combattuto nella guerra Iran-Iraq degli anni ’80. Ma nel corso degli anni il ‘mite’ Araghchi si è guadagnato la reputazione di “maestro delle negoziazioni difficili”. Soprattutto dopo il suo ruolo nei colloqui che hanno portato allo storico accordo sul nucleare iraniano con gli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Cina più la Germania nel 2015, il Jcpoa.

Anche durante l’attuale conflitto, scoppiato il 28 febbraio scorso, il ministro degli Esteri iraniano ha continuato a svolgere il ruolo di diplomatico e di stratega. Se da un lato ha costantemente definito gli attacchi israelo-americani “illegali” e “non provocati”, dall’altro ha coordinato l’azione diplomatica, riconoscendo gli sforzi di mediazione guidati dal Pakistan.

Ad affiancare Araghchi c’è il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerato un protetto del defunto Ali Khamenei e un confidente di suo figlio, la nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei. Unitosi ai Pasdaran all’età di 18 anni, di orientamento conservatore, Ghalibaf, per dieci anni sindaco di Teheran, ha più volte cercato di candidarsi alla presidenza, nel 2005, 2013 e 2024, e ha partecipato alle elezioni del 2017 prima di ritirarsi a favore di Ebrahim Raisi. Nel 2020 è stato eletto presidente del parlamento, un’ascesa ampiamente attribuita alla sua lealtà a Khamenei.

Nonostante il suo ruolo politico formale, Ghalibaf resta profondamente radicato nell’apparato di sicurezza iraniano e si ritiene abbia una grande influenza all’interno dei Pasdaran. I suoi legami di lunga data con l’elite militare iraniana sono profondi: era uno stretto collaboratore di Qasem Soleimani, il comandante assassinato durante la prima amministrazione Trump nel 2020.

Secondo Axios, Ghalibaf è stato coinvolto in colloqui informali con inviati statunitensi, tra cui Witkoff e Kushner. Un funzionario dell’Amministrazione Usa citato da Politico lo ha descritto come ”uno dei candidati più importanti” per i colloqui ”ma dobbiamo metterlo alla prova e non possiamo avere fretta”. All’inizio di aprile, con l’intensificarsi degli sforzi per il cessate il fuoco, la posizione di Ghalibaf rispecchiava l’approccio iraniano più condiviso, che prevedeva di combinare partecipazione e pressione. Pubblicamente ha detto che i continui attacchi e le violazioni avevano reso i colloqui “privi di significato”.

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