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sabato 11 Aprile 2026
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Caldo non dura, in arrivo pioggia e freddo: come cambia meteo in Italia

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Caldo d’estate fino a domenica 12 aprile, poi cambia tutto. Il meteo dei prossimi giorni conferma un’Italia instabile, con giornate di sole e temperature decisamente elevate per il periodo che lasceranno spazio a piogge e una nuova ondata di maltempo. A confermarlo all’Adnkronos è Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’: “Almeno fino a domenica 12 aprile, il Mediterraneo sarà dominato da un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale”. 

Tradotto, caldo e sole: “Nascendo a ridosso delle latitudini sahariane, a differenza del più mite anticiclone delle Azzorre, questo sistema agisce come un vero e proprio muro: da un lato devia le perturbazioni atlantiche verso il Nord Europa, dall’altro trasporta direttamente sull’Italia masse d’aria decisamente calde per la stagione”. 

Una vera e propria estate anticipata, con le temperature che toccheranno il loro picco domenica: “L’influenza di questo anticiclone garantirà stabilità atmosferica e temperature dal sapore tipicamente da inizio estate per gran parte del weekend specie al Centro Sud (versante tirrenico) e sulle due Isole Maggiori. Il picco del caldo è atteso proprio per domenica, quando città come Roma e Firenze toccheranno i 27°C. In alcune aree della Sardegna, inoltre, complici i venti caldi di Scirocco, si sfiorerà addirittura la soglia dei 30°C”. 

L’inizio della prossima settimana però segnerà un deciso cambio di rotta: “Questa fase di grande stabilità, tuttavia, non è destinata a durare a lungo. Dalla serata di domenica l’alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di un ciclone nordeuropeo, che invierà in alta quota infiltrazioni di aria decisamente più fresca e instabile. Quando questo flusso più freddo si scontrerà con l’aria calda e umida accumulatosi nei giorni precedenti, si innescherà un vero e proprio mix esplosivo”, ha spiegato il meteorologo, “il forte contrasto termico darà vita a temporali improvvisi, che colpiranno in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia. Sarà il primo avvertimento, il preludio a un peggioramento ben più corposo atteso per l’inizio della prossima settimana. Anche le temperature sono destinate a perdere diversi gradi su tutto il Paese riportandosi su valori più consoni alla metà di aprile”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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