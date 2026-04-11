Calcio paralimpico, giornata decisiva allo Stadio Fioroni: in palio la qualificazione a Coverciano

Il calcio paralimpico è grande protagonista oggi a Ellera, dove va in scena l’atto conclusivo del Campionato di 2° Livello della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (FIGC-DCP) Umbria Marche. Allo Stadio “G. Fioroni”, dalle ore 10.30, quattro squadre scendono in campo per contendersi un risultato che vale molto più di tre punti: la qualificazione alle Finali Nazionali.

Il programma della mattinata si articola in due turni ravvicinati. Alle 10.30 si affrontano in contemporanea Pontevecchio contro AC Perugia 1905 e Superga 48 contro Anthropos. Alle 11.15 si invertono gli incroci: Anthropos affronta Pontevecchio, mentre AC Perugia 1905 scende in campo contro Junior Castello.

Il verdetto al vertice della classifica è già scritto: l’APD Anthropos Civitanova Marche guida la graduatoria in modo netto ed è già aritmeticamente qualificata per le Finali Nazionali. La vera sfida di giornata riguarda il secondo posto, con USD Superga 48 e ASD Junior Città di Castello che si contendono il secondo e ultimo pass disponibile per la rassegna di Coverciano, in programma il 15, 16 e 17 maggio prossimi.

La giornata si svolge sotto i riflettori istituzionali. Alla manifestazione partecipano la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, gli assessori regionali Simona Meloni e Fabio Barcaioli, l’assessore del Comune di Perugia Pierluigi Vossi e l’intera giunta del Comune di Corciano: una presenza che testimonia l’attenzione delle istituzioni locali verso il calcio paralimpico e i suoi valori. Presente anche il presidente regionale CIP Marco Peciarolo.

Sul fronte del Campionato di 3° Livello, il verdetto è invece già arrivato da settimane. L’ASD Angelana 1930 si è aggiudicata il titolo, concludendo il suo percorso il 28 marzo scorso davanti al Foligno Calcio 1928, secondo classificato, e alla SSD Nuova Alba, terza. Sarà l’Angelana a rappresentare l’Umbria a Coverciano nella categoria di 3° Livello.

Il Campionato FUN & PLAY, che non prevede classifiche ma punta sull’inclusione e sulla partecipazione, ha visto la presenza di ASD Ellera Calcio, Atletico BMG e TIBER (Media Valle del Tevere). L’ASD Ellera Calcio – definita nel comunicato ufficiale «vera fucina, vivaio di questi campionati» nonché «fulcro di tutto il movimento» – ospita oggi l’intera manifestazione sul proprio campo, confermandosi il cuore pulsante del calcio paralimpico territoriale.

Il movimento cresce in modo significativo. Alle sette realtà già presenti lo scorso anno – ASD Ellera Calcio, SSD Nuova Alba, USD Superga 48, ASD Junior Città di Castello, APD Anthropos Civitanova Marche, ASD Angelana 1930 e ASD Pontevecchio – si sono aggiunte quest’anno AC Perugia 1905, Media Valle del Tevere, ASD Atletico BMG e Foligno Calcio 1928. Altre formazioni sono in procinto di affiliarsi, tra cui squadre di Arezzo, l’Orvietana e un club del comprensorio ternano: segnali chiari di un’espansione che sta superando i confini regionali.

A guidare questo percorso di crescita è il Delegato Regionale FIGC-DCP, Armando Marcucci, che ha costruito un sistema capace di aggregare realtà da Umbria e Marche e di proiettarle su un palcoscenico nazionale. Con le Finali di Coverciano sempre più vicine, la stagione si avvia alla sua conclusione più luminosa: un appuntamento che premia il lavoro di atleti, famiglie e società sportive impegnate ogni settimana a dimostrare che il calcio è davvero di tutti.