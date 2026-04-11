spot_img
sabato 11 Aprile 2026
spot_img

Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica, intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica. 

 

È intanto morto oggi in ospedale il bambino di poco più di un anno che giovedì pomeriggio, attorno alle 17, era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri a Bologna. Il bambino era ricoverato all’ospedale Maggiore. Sul posto erano intervenuti il 118 e la Polizia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie