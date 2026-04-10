Trasimeno Servizi Ambientali: bando aperto per il nuovo direttore generale

TSA Trasimeno Servizi Ambientali apre le porte a una nuova guida operativa per l’azienda. Nelle scorse ore è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica finalizzato al conferimento dell’incarico di direttore o direttrice generale. I professionisti interessati avranno tempo fino alle prime settimane del prossimo mese per presentare la propria candidatura.

L’iter è partito ufficialmente in seguito alla delibera numero 402 varata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 30 marzo. La figura manageriale individuata andrà a ricoprire un ruolo chiave con un contratto a tempo determinato, valido fino al 31 dicembre 2027, ma con la possibilità di una successiva proroga.

I requisiti d’accesso delineati dal documento sono stringenti. Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria ed essere obbligatoriamente iscritto alla Sezione A dell’Albo Professionale. Il bando richiede inoltre di «aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero, aziende pubbliche o private».

L’inquadramento precedente dei candidati rappresenta un criterio fondamentale per la selezione. Il testo dell’avviso specifica infatti la necessità di un’esperienza pregressa «per almeno un triennio, anche non continuativo, con qualifica da dirigente o un quadriennio, anche non continuativo, con qualifica da quadro».

Il Consiglio di Amministrazione ha previsto anche criteri alternativi legati all’alta formazione. Sarà infatti ammesso chi ha conseguito «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza».

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica. La data esatta di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 2 maggio, utilizzando l’apposito portale online dedicato alle procedure di selezione dell’azienda. https://www.tsaweb.it/pagine/procedure-di-selezione