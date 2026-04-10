spot_img
sabato 11 Aprile 2026
spot_img

Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprile

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Weekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze-Roma. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni sono previsti per alcuni convogli. 

Come si legge sul sito di Trenitalia, per i treni FR 9560 e 9587 è previsto un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 3 ore. Le ripercussioni con cancellazioni sono previste fino al pomeriggio del 13 aprile. 

Alcuni treni interCity e interCity notte subiscono variazioni d’orario, anche con anticipi, allungamento dei tempi di viaggio, cancellazioni, limitazioni di percorso o deviazioni con perdita di alcune fermate. 

Alcuni treni regionali delle relazioni Firenze – Chiusi CT – Roma, Firenze – Empoli – Pisa – La Spezia, Pisa – Grosseto -Roma, Terontola – Chiusi – Orte, Foligno – Orte, subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. Previsto servizio con bus. 

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma – Bracciano/Viterbo/Vigna Clara, Roma – Terni/Rieti, Orte – Roma Fiumicino Aeroporto, Roma – Albano, Roma – Tivoli – Avezzano, Roma – Assisi/Perugia, Roma – Terni – Foligno – Ancona, Roma – Chiusi/Terontola subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. 

Inoltre, alcuni treni regionali delle relazioni Firenze – Siena, Roma – Civitavecchia – Montalto di Castro, Roma Frascati/Velletri, Roma – Cassino, Roma – Boiano, Roma – Formia – Napoli, Firenze – Foligno, Caserta – Salerno, Napoli – Sapri – Cosenza, Cosenza – Lamezia Terme – Reggio Calabria, possono subire variazioni, lievi modifiche di orario anche con anticipi di partenza e allungamento dei tempi di viaggio. 

Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie