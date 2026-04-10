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sabato 11 Aprile 2026
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Rimini, è morto il 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nella notte è stato dichiarato il decesso del 12enne, risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio, che gli ha impedito di tornare in superficie, di una struttura di Pennabilli, nel Riminese, dove era in vacanza con la famiglia. Dopo i fatti, avvenuti domenica, era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Infermi di Rimini.  

Ieri era stata dichiarata la morte cerebrale. Intanto i Carabinieri di Novafeltria conducono le indagini sulla vicenda. 

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