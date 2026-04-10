Innovazione, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche”

(Adnkronos) – “Incontri come quello di oggi, dove il tema principale è quello dell’innovazione e della regolamentazione, sono importanti perché mettono a confronto la politica, le aziende e il mondo produttivo che subisce le conseguenze delle norme decise dalla politica. Più c’è confronto, più c’è scambio di opinioni, più c’è conoscenza, più si riesce a dare risposte congiunte a tematiche che rischierebbero di mortificare settori importanti che non dovrebbero essere trascurati e in cui l’innovazione è determinante”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Luca Squeri in occasione dell’incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione europea.

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