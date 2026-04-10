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venerdì 10 Aprile 2026
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Innovazione, Nevi: “E’ sfida da cogliere per tutelare diritti sociali”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il rapporto tra la regolamentazione e l’innovazione rappresenta una sfida molto alta e difficile da compiere tra istituzioni italiane ed europee.  

Ne abbiamo parlato a lungo con gli operatori, anche del settore, ed è stato molto interessante. Certamente noi vogliamo cogliere le opportunità dell’innovazione tecnologica e al tempo stesso garantire i diritti di tutti i cittadini. Sappiamo perfettamente che cogliere questa sfida significa anche dare una risposta a tanti diritti sociali che sono fondamentali. Quindi abbiamo lavorato molto sull’ascolto di proposte innovative che faremo nostre e cercheremo di portare avanti all’interno delle istituzioni”. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, in occasione dell’incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione europea. 

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