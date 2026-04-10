‘Bicinrosa’ torna a Roma, sport e prevenzione contro il cancro al seno

(Adnkronos) – Promuovere stili di vita sani e ribadire l’importanza della diagnosi precoce quale arma più efficace contro il tumore del seno. Con questi obiettivi domenica 12 aprile torna nel centro di Roma ‘Bicinrosa’, la pedalata solidale organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, diretta da Vittorio Altomare. La manifestazione sportiva quest’anno celebra la sua nona edizione. Il percorso si snoderà nuovamente tra alcuni dei luoghi più iconici della Capitale: da Caracalla al Colosseo, attraversando i Fori Imperiali, per poi fare ritorno allo Stadio delle Terme. Una mattinata in cui uomini, donne e bambini di ogni età, uniti dal colore rosa, faranno sentire la propria voce per sostenere la lotta contro il tumore del seno.

“Questa manifestazione testimonia l’impegno della nostra Fondazione nel coniugare sensibilizzazione sanitaria e partecipazione sociale – afferma Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico – Un evento che, anno dopo anno, contribuisce a consolidare il legame tra istituzioni e cittadini e a rafforzare la responsabilità collettiva attorno a temi che riguardano il benessere di tutti, in particolar modo quello delle donne. La nostra missione si esprime anche nel non lasciare mai nessuno solo”. Bicinrosa “rappresenta un momento di comunità e consapevolezza, un’occasione per ricordare a tutti che la prevenzione può fare davvero la differenza – dichiara Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico – Da anni il nostro Policlinico è un punto di riferimento sul territorio per la cura del carcinoma mammario. Iniziative come questa ci permettono di avvicinarci ulteriormente ai cittadini e di diffondere un messaggio chiaro: diagnosticare prima significa salvare vite”. Sottolinea Altomare, direttore dell’Unità di Chirurgia senologica e responsabile della Breast Unit della Fondazione: “La prevenzione inizia da ciò che facciamo ogni giorno: alimentazione equilibrata, attività fisica e attenzione ai segnali del proprio corpo. Ma altrettanto fondamentale è affidarsi ai centri specializzati. Le Breast Unit garantiscono percorsi diagnostici e terapeutici integrati, aiutando le pazienti a tornare più rapidamente alla propria quotidianità”. Per Antonella Grasso, medico dell’Unità di Chirurgia senologica, “eventi come Bicinrosa sono davvero importanti perché aiutano a parlare di prevenzione in modo semplice e diretto. Oggi non parliamo più solo di allungare la vita, ma di allargarla. Anche la chirurgia senologica va in questa direzione, con un’attenzione crescente non solo alla radicalità, ma anche al risultato estetico e alla qualità di vita delle pazienti”.

Il tumore del seno resta ancora oggi la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, ricorda una nota del Campus Bio-Medico. Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), è responsabile di circa un terzo di tutti i casi di tumore fra le donne, con circa 53.686 nuove diagnosi stimate nel 2024. Tuttavia, appare evidente il ruolo giocato dalla diagnosi precoce nell’aumento delle probabilità di superare definitivamente la patologia. Stando sempre ai dati Aiom, la percentuale di guarigione passa dal 99% nello stadio I, all’81% nello stadio II, per scendere al 36% nel III e IV. Anche per questo Bicinrosa continua a essere un momento simbolico molto importante di educazione, supporto e vicinanza alle donne che si trovano ad affrontare la malattia. L’appuntamento è alle 9 presso lo stadio Nando Martellini in via Antonina, per l’accreditamento. Per chi ne abbia la necessità, e fino a esaurimento disponibilità, sarà possibile noleggiare gratuitamente sul posto le biciclette messe a disposizione da Lime e Dott, partner di mobilità della manifestazione da diverse edizioni. La partenza ufficiale è prevista per le 11.30, mentre le iscrizioni sono aperte sul sito: www.bicinrosa.it.

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