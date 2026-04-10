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sabato 11 Aprile 2026
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Ascolti tv, ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince con 23,7%

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La fiction ‘Uno Sbirro in Appennino’, in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida della prima serata con 4.008.000 di spettatori, pari al 23,7% di share. Medaglia d’argento con ‘Stanno Tutti Invitati’ su Canale 5 che ha incollato allo schermo 2.206.000 spettatori, con uno share del 17,1% mentre ‘Piazzapulita’ su La7 ha raggiunto 981.000 spettatori, totalizzando il 7% di share. 

Fuori dal podio troviamo ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 che ha intrattenuto 847.000 spettatori (6,2% share) mentre ‘Splendida Cornice’ su Rai3 ha segnato 832.000 spettatori (5,2% share). Seguono: Italia1 con ‘Sleepless – Il giustiziere’ (807.000 spettatori, 4,2% share); Rete4 con ‘Dritto e Rovescio’ (761.000 spettatori, 5,9% share); Tv8 con Europa League – Porto-Nittingham Forest (622.000 spettatori, 3,1% share) e Nove con ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ (284.000 spettatori, 1,6% share).  

In access prime time testa a testa tra Canale 5 e Rai1. La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.088.000 spettatori (23,8% share) mentre ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 5.068.000 spettatori (23,7% share). 

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