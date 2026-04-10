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sabato 11 Aprile 2026
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Achille Lauro lascia X Factor: “Voglio dare tutto alla mia musica”

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(Adnkronos) –
Achille Lauro lascia X Factor e non sarà giudice nel talent show della prossima stagione. “Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”, annuncia il cantante dal proprio profilo Instagram. “Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”, aggiunge l’artista. 

“Grazie di cuore a XF per questi anni bellissimi. Grazie ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ad Andrea Duilio e a tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tombolini, a Paola Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l’incredibile squadra che lavora dietro le quinte del programma”, dice con una lunga lista di ringraziamenti. “Grazie di cuore per tutto, con infinita stima, amicizia e amore”, dice prima di lasciare uno spiraglio aperto per il futuro: “E’ stato stupendo e come sempre cito il grande Califano. ‘Non escludo il ritorno'”. 

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