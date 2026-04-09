Via libera allo stato di emergenza in 4 regioni, stanziati i primi fondi per la Frana di Petacciato

(Adnkronos) –

Stato di emergenza di dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. È quanto approvato nel Consiglio dei ministri durato meno di un’ora a Palazzo Chigi. “A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi”, è quanto fa sapere il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse – spiega – sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma è ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate”.

Per quanto riguarda il Molise, il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la nomina dell’Ing. Stefano Babini quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione.

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