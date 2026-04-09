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venerdì 10 Aprile 2026
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Vanoni e Paoli, esce ‘Per sempre’: il vinile che celebra il sodalizio

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Un omaggio a uno dei sodalizi artistici più intensi della storia della musica italiana: quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. Esce ‘Per sempre’, il progetto discografico in formato vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a l’iconico duo artistico.  

È acquistabile in un arco di tempo limitato: il vinile 12’’ a 45 giri marble orange in edizione numerata è infatti disponibile in pre-order solo oggi e domani in esclusiva sul Sony Music Store.  

Ornella Vanoni e Gino Paoli non solo hanno segnato un’epoca e fatto la storia della musica d’autore italiana, ma, con il loro incontro, hanno saputo fermare il tempo e trasformarlo in un ‘appuntamento senza fine’. Il vinile delibera due brani originali che hanno segnato un’epoca.  

Il lato A è dedicato a ‘L’appuntamento’ , nell’interpretazione di Ornella Vanoni; il lato B presenta ‘Senza fine’, capolavoro della scrittura Gino Paoli. Nel progetto il testo inedito a firma di Gino Castaldo dedicato a questa collaborazione artistica. 

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