Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos’è successo

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner contro Thomas Machac a Montecarlo? Il fuoriclasse azzurro accusa un problema alla schiena durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato contro il tennista ceco. Cos’è successo? Jannik ha faticato nel secondo parziale e il ceco ha strappato due break consecutivi, poi l’azzurro ha recuperato guadagnando il tie-break.

Qui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, allungando sul 6-2 dopo un doppio fallo dell’azzurro prima di chiudere sul 7-3.

Il problema sembra messo alle spalle, ma durante il terzo set Jannik è costretto a chiedere l’aiuto del medico e del fisioterapista, spiegando di non sentirsi benissimo. Probabilmente, a causa del caldo. Nello stesso momento, anche Machac chiede il time-out medico e dopo pochi minuti si ricomincia regolarmente.

L’azzurro ha spiegato così la situazione dopo il match: “Com’è andata? Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era vincere. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un’altra bella partita, Auger gioca bene. Ogg ho avuto un calo nel secondo set e l’importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l’importante”.

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