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venerdì 10 Aprile 2026
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Scuola, aperte le iscrizioni per il tempo integrato e prolungato 2026-2027

Cronaca
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Prima Pagina - AdnKronos

Sono aperte le iscrizioni ai servizi di tempo integrato e prolungato per l’anno scolastico 2026/2027, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni residenti nel Comune di Corciano. Il Comune ha reso operativa la procedura dallo scorso 7 aprile, con accesso esclusivamente online tramite il portale dello Sportello telematico unificato.

Per presentare la domanda è necessario collegarsi allo Sportello telematico unificato del Comune di Corciano e autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Non è prevista altra modalità di invio: la procedura è interamente digitale.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2026. Trascorso questo termine, non sarà più possibile inviare le domande. I genitori sono dunque invitati a non rimandare la compilazione, tenendo a disposizione le proprie credenziali digitali.

Per informazioni o supporto nella compilazione, l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune è raggiungibile via e-mail all’indirizzo servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it oppure telefonicamente ai numeri 075 5188238, 075 5188257 e 075 5188271.

I servizi di tempo integrato e prolungato rappresentano un supporto concreto per le famiglie del territorio, garantendo ai bambini e ai ragazzi la continuità educativa nelle fasce orarie che precedono e seguono l’orario scolastico.

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