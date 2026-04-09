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venerdì 10 Aprile 2026
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Scuola, al via Invalsi per le terze medie: impegnati più di 540mila studenti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sono circa 542.622 gli studenti di Terza media, di 5.512 scuole, impegnati nelle prove Invalsi 2026 la cui partecipazione è obbligatoria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. I test, iniziati mercoledì, si svolgeranno fino al 30 aprile in modalità computer based testing (Cbt) e riguarderanno italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto). Le prove si svolgeranno in più giornate, secondo il calendario prescelto dalle scuole, in ragione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.  

Nella giornata di ieri sono state effettuate 58.200 prove. Nel dettaglio ci sono classi campione: sessione ordinaria nei giorni 9, 10, 13 e 14 aprile 2026; classi non campione: finestra di somministrazione dall’8 al 30 aprile 2026; sessione suppletiva: dal 21 maggio al 5 giugno 2026.  

Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata dal ministero, gli studenti possono essere ammessi all’esame di Stato se hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, se hanno partecipato alle prove nazionali Invalsi di italiano, matematica e inglese, se non hanno ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non ammissione e se hanno almeno 6 come voto nel comportamento. Le prove Invalsi non incidono direttamente sul voto finale dell’esame, ma costituiscono un passaggio obbligatorio per l’esame. I risultati contribuiscono alla rilevazione nazionale degli apprendimenti e permettono alle scuole di disporre di dati comparabili a livello territoriale e nazionale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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