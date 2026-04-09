Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d’arte italiane﻿

(Adnkronos) – Nutella® presenta la nuova collezione ‘Nutella® Buongiorno’, limited edition 2026 realizzata in collaborazione con Enit spa. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito progressivamente attorno alla valorizzazione del territorio italiano. Partner istituzionale dell’operazione è Enit che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello storytelling e alla definizione delle città protagoniste, individuandole secondo criteri chiari e oggettivi: la selezione delle principali città d’arte per presenze turistiche complessive al 1° gennaio 2024, con un bacino superiore ai 100.000 abitanti, una rappresentazione delle tre macro-aree del Paese da Nord a Sud e l’identificazione di elementi iconici capaci di garantire l’immediata riconoscibilità di ciascuna destinazione, prevedendo almeno un monumento o simbolo distintivo per città.

Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari e Palermo diventano così protagoniste di una serie di vasetti illustrati sviluppati con il contributo creativo dell’illustratore Antonio Colomboni che sposta l’esecuzione, dalla fotografia delle precedenti edizioni, all’illustrazione e alla creatività. Un’evoluzione che approda quindi ad una nuova fase del racconto: dalle vedute e dai paesaggi iconici, ameni, o meno conosciuti della prima collaborazione ‘Ti amo Italia’, fino ad arrivare a ‘Nutella® Buongiorno’, che ha celebrato la bellezza delle albe italiane, si passa ora alle città d’arte italiane più amate dai turisti, ai loro simboli e alla loro identità culturale, consolidando un progetto che nel tempo ha reso la narrazione del territorio un elemento distintivo e iconico. Attraverso una collezione di vasetti illustrati, Nutella® infatti interpreta simboli, architetture e atmosfere delle città protagoniste, trasformando ogni vasetto in un racconto visivo capace di evocare luoghi, memorie e tradizioni.

“L’Italia si conferma tra i Paesi più desiderati al mondo e le sue città d’arte ne rappresentano l’immagine più iconica e riconoscibile. Allo stesso tempo, sono una leva straordinaria per accompagnare i viaggiatori alla scoperta di territori meno battuti, ampliando lo sguardo sull’intera ricchezza del Paese. In questo percorso, la collaborazione con Nutella® rappresenta per noi una partnership strategica: turismo ed enogastronomia sono un connubio imprescindibile per raccontare l’Italia in modo autentico e contemporaneo. Siamo particolarmente felici di questa edizione, che riesce a tenere insieme, con creatività, il gusto delle immagini e quello, inconfondibile, che le accompagna”, dice Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit spa.

“Nutella® da sempre costruisce legami profondi con i propri consumatori con i quali promuove un dialogo caratterizzato da creatività, condivisione e passione per una marca capace di elevarsi a icona culturale in grado di attraversare intere generazioni. Il percorso intrapreso con Enit spa valorizza il territorio attraverso un linguaggio accessibile e riconoscibile. La nuova limited edition celebra dieci grandi città d’arte italiane grazie a una collezione di vasetti unici, che si fanno portavoce di simboli, luoghi e tradizioni tipici del nostro Paese”, spiega Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

Sul retro di ogni vasetto sono inoltre presenti 10 tipicità gastronomiche legate alla città rappresentata, che arricchiscono ulteriormente il racconto del territorio offrendo uno sguardo anche sulla sua identità culinaria e sulle tradizioni locali: dalla sfogliatella napoletana al maritozzo romano, dalla torta al testo al buccellato siciliano, fino ai baci di dama torinesi e alla veneziana.

Per ciascuna città, i vasetti illustrati raffigurano alcuni dei luoghi e degli elementi iconici più rappresentativi Torino: Mole Antonelliana, Toret, Alpi, Po. Milano: Duomo, Grattacieli e skyline. Venezia: gondola e gondolieri, ponti sui canali, edifici storici. Bologna: Piazza Maggiore, Le Due Torri. Firenze: Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Lungarno. Perugia: Fontana Maggiore, Jazz. Roma: Colosseo, Colonne romane. Napoli: Maschio Angioino, Golfo di Napoli e Vesuvio, Quartieri Spagnoli. Bari: Teatro Margherita, N’derr la lanze, Lungomare. Palermo: Teatro Massimo, Bancarelle della Vucciria.

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