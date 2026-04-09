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venerdì 10 Aprile 2026
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Nadia Rinaldi, il dramma dopo l’intervento: “Ho vissuto un anno senza seno”

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(Adnkronos) –
Nadia Rinaldi, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del suo percorso di rinascita fisica e personale cominciato nel 2001 quando si sottopose a un intervento di bypass gastrico che – associato a una corretta alimentazione – le ha permesso di perdere oltre 86 chili. Segnando una trasformazione radicale nella sua immagine.  

Il percorso, tuttavia, non è stato privo di difficoltà. Nel 2014 l’attrice italiana ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al seno per eliminare del tessuto in ecceso. Ma l’operazione non è andata come previsto e questo le ha causato ulteriori complicazioni, tanto da rendere necessrio un ulteriore intervento che l’ha lasciata senza seno per oltre un anno.  

Nel salotto di Caterina, Balivo Rinaldi ha spiegato: “Avevo un seno troppo grande e quindi mi sono sottoposto a un intervento di riduzione, ma hanno probabilmente inserito delle protesi non adatte a me. È stato davvero terribile vivere un anno e mezzo senza seno”.  

Con il tempo, Nadia Rinaldi è riuscita ad ottenere il seno che tanto desiderava e adatto al suo corpo. Nonostante la difficile esperienza, non ha perso fiducia nella chirurgia estetica tanto da sottoporsi recentemente a un intervento di lifting al viso e al naso.  

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