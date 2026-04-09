Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

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Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo. Oggi, giovedì 9 aprile, l’azzurro affronta – in un match visibile in diretta tv e streaming – Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Il tennista romano arriva dal grandioso successo contro Medvedev, regolato con un doppio 6-0, mentre il brasiliano arriva dalla vittoria contro Rinderknech nel secondo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Berrettini e Fonseca inizierà alle 11. Un solo precedente tra i due, datato 11 settembre 2024, fase a gironi della Coppa Davis tra Italia e Brasile: 6-1 7-6 per l’azzurro.

Berrettini-Fonseca al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte le partite del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

La finale invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.

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