spot_img
venerdì 10 Aprile 2026
spot_img

Farmaci, de Maria Marchiano (Acc): “Piattaforme per Adc fanno bene al Ssn e al Paese”

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Credo sia molto importante avere delle piattaforme tecnologiche come gli Adc (Antibody-drug conjugates) in Italia. Gli anticorpi immunoconiugati sono la nuova frontiera già consolidata che può avere uno sviluppo molto importante anche per altre patologie e molti tumori solidi. Avere un centro in Italia” come quello per il trattamento del mieloma multiplo, “o più centri che producono questi anticorpi e creano nuove piattaforme può portare a un beneficio per tutto il sistema sanitario e a una maggiore competitività del nostro Paese a livello globale”. Lo ha detto Ruggero de Maria Marchiano, presidente di Acc – Alleanza contro il cancro, oggi a Roma, intervenendo a ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, evento promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. 

“Portare l’innovazione dai laboratori tecnologici al letto del paziente è sempre stato l’obiettivo principale di Alleanza contro il cancro”, sottolinea il presidente che osserva: “Grazie alle tecnologie oggi disponibili è possibile individuare – anche a costi ragionevoli – moltissime persone geneticamente predisposte ad ammalarsi di cancro”. Per un’innovazione sostenibile, anche la diagnostica ha un ruolo centrale secondo de Maria Marchiano: “Alleanza contro il cancro fa analisi genomica molto approfondita a circa 18mila pazienti l’anno. Queste informazioni devono essere utilizzate in maniera intelligente per creare innovazione sostenibile”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie