spot_img
venerdì 10 Aprile 2026
spot_img

Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo nell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L’azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone di casa ha battuto Cerundolo al debutto.  

Dove vedere Musetti-Vacherot? Il match è visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e su NOW. 

Diversi gli azzurri impegnati nel Masters 1000 di Montecarlo. In mattinata, Matteo Berrettini ha battuto Daniil Medvedev, mentre nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche Flavio Cobolli contro il belga Blockx. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie