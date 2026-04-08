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venerdì 10 Aprile 2026
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Ascolti tv, vince la replica di ‘Montalbano’: Floris oltre 11% e ‘Belve’ 8,8%

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’evergreen ‘Il Commissario Montalbano’, trasmesso ieri in replica su Rai1, si è aggiudicato il prime time, con 2.807.000 spettatori e il 16% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con 2.020.000 spettatori e il 16.5% di share (dato influenzato dalla durata del programma fino all’1.15). Al terzo posto, l’ottimo risultato di ‘DiMartedì’ su La7, con 1.776.000 spettatori e l’11.1% di share (tanto che La7 risulta terza rete nella fascia di prime time), seguito dall’esordio del nuovo ciclo di ‘Belve’ su Rai2, che ha ottenuto 1.349.000 spettatori e l’8.8% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia1 (789.000 spettatori, share 6.9%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (598.000 spettatori, share 5%), ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (538.000 spettatori, share 3.1%), ‘FarWest’ su Rai3 (447.000 spettatori, share 2.9%), ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 (276.000 spettatori, share 1.9%).  

In access prime time, testa a testa tra ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 (4.815.000 spettatori, share 22.6%) e ‘Affari Tuoi’ su Rai1 (4.750.000 spettatori, share 22.3%), preceduto da ‘Cinque Minuti’ (4.207.000 spettatori, share 21.5%). In una serata caratterizzata dalla grande attenzione sulle notizie dal Medio Oriente, anche ‘Otto e Mezzo’ su La7 ottiene un ottimo ascolto, con 2.129.000 spettatori e il 10.1% di share. 

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