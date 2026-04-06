Vacanze, perché conviene prenotare nei primi mesi dell’anno

(Adnkronos) – Anche se l’estate può sembrare lontana, i primi mesi dell’anno sono il momento giusto per iniziare a pianificare i prossimi ponti e le vacanze estive. Il mese di marzo rappresenta infatti una finestra strategica: la domanda non ha ancora raggiunto i picchi primaverili, la disponibilità è più ampia e le tariffe restano competitive prima dell’inevitabile aumento legato all’alta stagione. Per accompagnare i viaggiatori in una pianificazione più consapevole, la piattaforma Omio, che consente di comparare e acquistare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti, condivide cinque buoni motivi per prenotare in anticipo e selezionato alcune destinazioni in Italia e in Europa che stanno registrando una rapida crescita nelle prenotazioni per il 2026. Ecco i suggerimenti per prenotare a marzo in modo smart.

1) Giocare d’anticipo (e intercettare la finestra giusta). Per molte tratte europee, prenotare con largo anticipo può aiutare a trovare tariffe più vantaggiose e una migliore disponibilità di posti. Per i treni ad alta velocità e i collegamenti internazionali, i prezzi tendono a stabilizzarsi e spesso aumentano man mano che ci si avvicina alla data di partenza. Allo stesso modo, per i voli estivi verso le principali destinazioni, muoversi ora significa essere in linea con le migliori finestre di prenotazione consigliate da molti esperti (mediamente tra circa 70 e 90 giorni prima della partenza per viaggi in piena stagione) e evitare l’aumento graduale dei prezzi con l’aumentare della domanda.

2) Essere flessibili con date e orari. La flessibilità resta una delle leve più efficaci per risparmiare. Anticipare la prenotazione consente di confrontare con calma diverse combinazioni di giorni e orari, aumentando le probabilità di trovare soluzioni più convenienti. Grazie agli strumenti di ricerca flessibile di Omio, è possibile visualizzare rapidamente alternative di pochi giorni o orari diversi per la stessa destinazione: un modo semplice per scoprire offerte non immediatamente evidenti.

3) Attivare le alert con le notifiche di prezzo permette di monitorare l’andamento delle tariffe e ricevere aggiornamenti quando compaiono offerte o variazioni, così da prenotare al momento più conveniente.

4) Valutare i mesi ‘shoulder season’. Chi ha maggiore flessibilità nelle date di viaggio può considerare i mesi di maggio, giugno o settembre, spesso definiti ‘shoulder season’: periodi in cui il clima è ancora favorevole, ma la pressione turistica e, di conseguenza, i prezzi tendono a essere più contenuti rispetto ai picchi di luglio e agosto. Prenotare nei primi mesi dell’anno amplia il ventaglio di opzioni disponibili, permettendo di scegliere con consapevolezza la stagione che meglio equilibra clima, costi e affollamento.

5) Confrontare più soluzioni di viaggio: Valutare alternative tra treno, bus e volo sulla stessa tratta permette di individuare la combinazione più conveniente per tempi e budget, ottimizzando l’esperienza di viaggio.

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