Iran, Trump e l’ultimatum finale: “Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto”

(Adnkronos) – “Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l’inferno se i bastardi dell’Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz”. L’ennesimo ultimatum di Donald Trump all’Iran è totale. Il presidente degli Stati Uniti invoca la riapertura dello Stretto di Hormuz, paralizzato da settimane da Teheran, entro la scadenza inizialmente fissata al 6 aprile. Tra dichiarazioni e post su Truth, la deadline slitta a quanto pare alle 20 – ora locale di Washington – di martedì 7 aprile: così almeno lascia intendere uno dei messaggi che Trump affida ai social.

La sostanza non cambia, il messaggio rimane perentorio e viene ribadito con un diluvio di dichiarazioni ad una serie di testate: Nbcnews, Foxnews, Abcnews, Axios. Tra correzioni e variazioni sul tema, la linea è tracciata. Se l’Iran non riapre lo Stretto, fondamentale per il 20% del traffico mondiale di petrolio, gli Stati Uniti sferreranno un attacco totale. La prospettiva è stata delineata da Trump per la prima volta il 21 marzo. Nel giro di 2 settimane, il presidente americano ha detto tutto e il contrario di tutto tra “colloqui positivi” e “cessate il fuoco” a portata di mano. Ora, nuova escalation ad un passo. “Martedì in Iran sarà il ‘Giorno delle centrali elettriche’ e il ‘Giorno dei ponti’, tutto in uno. Non c’è mai stato niente di simile. Aprite quel fottuto Stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno – vedrete! Sia lodato Allah”, scrive Trump con toni sopra le righe anche per i suoi standard ‘coloriti’.

“Se non fanno un accordo in fretta, sto valutando di far saltare tutto in aria e prendere il controllo del petrolio. Vedrete ponti e centrali elettriche crollare ovunque”, dice il presidente con dichiarazioni che – come fa notare il New York Times – fanno riferimento ad atti inquadrabili potenzialmente come crimini di guerra secondo il diritto internazionale. Sono le fondamenta della vita civile in Iran e la loro distruzione da parte delle forze americane e israeliane causerebbe sofferenze diffuse tra i 93 milioni di abitanti del paese e, nella maggior parte dei casi, sarebbe considerata un crimine di guerra secondo il diritto internazionale: “Centrali elettriche, impianti di desalinizzazione, pozzi petroliferi, strade, ponti e altre infrastrutture. Queste sono le fondamenta della vita civile in Iran e la loro distruzione da parte delle forze americane e israeliane causerebbe immense sofferenze ai 93 milioni di abitanti del Paese e nella maggior parte dei casi sarebbe considerata un crimine di guerra ai sensi del diritto internazionale”, scrive il quotidiano.

Le centrali e i ponti possono essere considerati obiettivi militari e quindi legittimi? “La minaccia di attaccare tutti i ponti o le centrali elettriche, o di attaccarli senza distinguere tra obiettivi leciti e illeciti, costituirebbe una minaccia di commettere crimini di guerra”, dice Brian Finucane, ex consulente legale del Dipartimento di Stato, al Washington Post.

Al momento, la questione non pare condizionare Trump: se l’Iran non raggiungerà un accordo di pace entro 48 ore, “faremo saltare in aria l’intero Paese”. L’intesa, secondo il numero 1 della Casa Bianca, non sarebbe da escludere in modo categorico. “Se succede, succede. E se non succede, faremo saltare in aria l’intero Paese”, ripete martellante. “Lo faremo saltare in aria, come ho detto , sarà il giorno del ponte e sarà il giorno della centrale elettrica in Iran. Ben poco è off limits”. A completare il quadro, l’assenza di una chiusura totale all’ipotesi di invio di truppe di terra: “Non credo sia necessario, ma non escludo nulla”. In un copione caratterizzato da ultimatum e relativi rinvii, Trump non rinuncia a lasciare sul tavolo anche la prospettiva di un’intesa che al momento appare a dir poco improbabile: “Hanno tutto il tempo per raggiungere un accordo. Non vogliono scendere a compromessi” ma “il loro intero Paese è andato in rovina”.

Davanti al diluvio di parole di Trump, l’Iran non modifica minimamente la propria linea. Come accade da settimane, la voce di Teheran è Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, che si rivolge direttamente al presidente americano: “Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un inferno per ogni singola famiglia, e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu”, scrive su X. “Non illudetevi. Non otterrete nulla commettendo crimini di guerra. L’unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso”, aggiunge. Anche l’ex ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Velayati avvertw che “se la Casa Bianca ripeterà i suoi errori sconsiderati, si renderà presto conto che il flusso di energia e il commercio globale possono essere interrotti con un solo segnale”.

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