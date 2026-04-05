Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta

(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che si stacca sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont a circa 20 km dal traguardo. A completare il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hasgrohe). Pogacar realizza anche la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione, un’impresa riuscita solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975.

“Ho ancora più motivazioni ora per andare alla Roubaix, mi godrò le pietre”, dice il fuoriclasse puntando alla Parigi-Roubaix di domenica prossima, unica classica monumento che non ha mai vinto. “È stato una gara pazza, molto dura -spiega Pogacar-. Quando si è formato il gruppo davanti sono stato contento che tutti abbiano collaborato, è stato un bene per me. Non volevo che Remco Evenepoel rientrasse, so quanto è forte e sul finale avrebbe potuto fare qualcosa. Terza vittoria quest’anno? Non corro tanto, quando corro lo faccio per vincere. Oggi è andato tutto alla perfezione”.

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