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lunedì 6 Aprile 2026
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Pilota disperso in Iran, “Usa hanno distrutto due aerei per non lasciarli a Teheran”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nell’operazione di soccorso del secondo pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran, gli Stati Uniti “hanno dovuto distruggere due aerei da soccorso HC-130J Combat King II e due elicotteri che, per ragioni sconosciute, non erano riusciti a lasciare l’Iran”. A riportarlo, correlando il video alla news, è Clash Report. Le immagini diffuse dalla testata sono le stesse rilanciate dai media statali iraniani, che parlano invece di aerei abbattuti e di “fallimento” dell’operazione Usa. 

Gli aerei, si spiega, sono stati fatti esplodere a terra per impedire che cadessero in mani iraniane dopo l’atterraggio in un’area di rifornimento improvvisata. Successivamente, altri tre velivoli HC-130J Combat King II sono stati inviati per proseguire la missione di ricerca e soccorso in combattimento. 

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