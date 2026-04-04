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lunedì 6 Aprile 2026
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Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli-gol, scatto salvezza dei viola

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 1-0 il Verona in un match della 31esima giornata di Serie A oggi, sabato 4 aprile. A decidere la partita del Bentegodi il gol di Fagioli all’82’. Le due squadre terminano il match in dieci per le espulsioni di Suslov e Gudmundsson all’86’. In classifica c’è lo scatto salvezza dei viola, che salgono al 15° posto con 32 punti, mentre i gialloblù restano fermi in 19esima posizione insieme al Pisa a quota 18. 

Dopo un avvio che registra l’unica vera occasione viola del primo tempo — traversa di Fagioli su sviluppi di un cross di Gudmundsson — la gara è controllata dai padroni di casa. La formazione di Sammarco costruisce le migliori opportunità soprattutto sulla corsia di sinistra, grazie alle combinazioni tra Belghali e Bernede, ma non riesce a concretizzare. De Gea è attento, mentre Bowie e Orban sprecano da buona posizione. 

Nella ripresa il copione non cambia: Fiorentina in difficoltà e poco pericolosa. Al 58’ Vanoli inserisce Piccoli per Fabbian (problema all’adduttore) e passa al 4-4-2, senza però ottenere miglioramenti significativi. Nel finale spazio anche a Fazzini e al classe 2006 Luis Balbo, all’esordio in Serie A. L’episodio decisivo arriva all’82’: ripartenza viola, Harrison — fino a quel momento poco incisivo — serve Fagioli al limite dell’area, conclusione rasoterra sul primo palo e pallone in rete dopo aver colpito il palo interno. Nel finale tensione elevata e rissa tra i giocatori: espulsi Gudmundsson e Suslov. Il risultato non cambia con la Fiorentina che compie un passo importante verso la salvezza. Situazione sempre più critica invece per il Verona, alla settima stagione consecutiva in Serie A e ora vicino alla retrocessione. 

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