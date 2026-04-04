Terremoto in provincia di Foggia, la scossa di magnitudo 3.2 vicino Lucera

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi 4 aprile dalla Sala Sismica INGV-Roma 10 km a nord di Lucera, nel foggiano, alle 22:47:20 ora italiana, a una profondità di 11 km. Gli altri centri vicini sono San Severo (11 chilometri) e Torremaggiore (12 chilometri).
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